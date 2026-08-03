معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در مرزهای شلمچه و چذابه، از درمانگاه‌های مرزی، مراکز درمانی و بیمارستان‌های معین و پشتیبان اربعین در استان خوزستان بازدید و روند آمادگی این مراکز برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای ارتقای آمادگی نظام سلامت برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی، دکتر محبوبه جندقی، رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت، با حضور در مرز‌های شلمچه و چذابه از درمانگاه‌های مرزی، مراکز ارائه خدمات درمانی و بیمارستان‌های معین و پشتیبان استان خوزستان بازدید کرد.

در این بازدید، روند آماده‌سازی مراکز درمانی، وضعیت تجهیزات پزشکی، دارو، نیروی انسانی، ظرفیت پذیرش بیماران، آمادگی بخش‌های اورژانس و همچنین نحوه هماهنگی میان مراکز درمانی و واحد‌های پشتیبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در نشست‌هایی با مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدیران بیمارستان‌ها و تیم‌های درمانی مستقر در مرز، بر حفظ آمادگی کامل مراکز درمانی، ارائه خدمات سریع، ایمن و باکیفیت به زائران، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و رفع به‌موقع چالش‌های احتمالی تأکید شد.

جندقی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت، آمادگی مراکز درمانی استان خوزستان برای پشتیبانی از خدمات سلامت زائران اربعین را مطلوب ارزیابی کرد و بر استمرار بازدید‌های میدانی و پایش مستمر روند ارائه خدمات تا پایان عملیات اربعین تأکید داشت.

این بازدید در ادامه برنامه‌های نظارتی و میدانی معاونت درمان وزارت بهداشت با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و اطمینان از آمادگی کامل شبکه درمانی کشور برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام شد.