استاندار گیلان گفت: اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سبب افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی خواهد شد.

بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در گیلان در ارتباط تصویری با رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه‌های علوم پزشکی، امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی استان و در ارتباط تصویری با رئیس‌جمهور و مسئولان ملی برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده، میزان آمادگی زیرساخت‌های سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای این طرح تشکیل شد.

استاندار گیلان در این جلسه، با اشاره به نقش مهم طرح پزشک خانواده در ارتقای کیفیت خدمات سلامت، گفت: اجرای موفق این طرح به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مجموعه سلامت استان نیاز دارد تا خدمات بهداشتی و درمانی با سهولت، کیفیت و عدالت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

هادی حق‌شناس افزود: استانداری گیلان از برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پزشکی خانواده، تقویت زیرساخت‌های سلامت و استقرار نظام ارجاع حمایت می‌کند و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق اهداف این طرح ملی استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و هدایت صحیح بیماران از مزایای اجرای نظام ارجاع است، گفت: توجه به خدمات سطح اول سلامت، تقویت مراکز بهداشتی و استفاده از ظرفیت پزشکان خانواده می‌تواند نقش مؤثری در بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی داشته باشد.

در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توسعه خدمات سلامت، ساماندهی نظام ارجاع، تقویت خدمات پزشک خانواده، زیرساخت‌های الکترونیک سلامت و برنامه‌های پیش‌رو ارائه شد.

شرکت کنندگان در این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و اجرای منسجم برنامه پزشک خانواده به عنوان یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم هم تأکید کردند.