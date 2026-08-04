ندا غایبی از استان سمنان به دوازدهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوچیا به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان ، این اردو از ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در تهران برگزار می‌شود و ندا غایبی در کلاس BC۱ به همراه دیگر ملی‌پوشان کشور در تمرینات حضور خواهد داشت.

بر اساس ابلاغ فدراسیون، نجمه غائبی از استان سمنان نیز به‌عنوان همراه فنی در کادر فنی تیم ملی این اردو را همراهی خواهد کرد.