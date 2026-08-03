به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد رضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان، در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته از عملکرد صدا و سیما قدردانی کرد.

وی بیان کرد:صدا و سیما بخشی از جبهه مقاومت ملت ایران است که توانسته با روایت صحیح و به‌موقع، صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.