قدردانی نماینده ولی فقیه در لرستان از صدا و سیما
نماینده ولی فقیه در استان لرستان از عملکرد صدا و سیما قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجتالاسلام والمسلمین سیداحمد رضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در لرستان، در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته از عملکرد صدا و سیما قدردانی کرد.
وی بیان کرد:صدا و سیما بخشی از جبهه مقاومت ملت ایران است که توانسته با روایت صحیح و بهموقع، صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.
امام جمعه خرم آباد از تلاشها و عملکرد رسانه ملی و صداوسیمای استان لرستان قدردانی کرد.