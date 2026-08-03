بهسازی ۷۰ درصد معابر روستایی استان بوشهر
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از عملکرد موفق استان در حوزه توسعه و عمران روستایی خبر داد و گفت: تا کنون ۷۰ درصد معابر روستاها بهسازی شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمران روستایی افزود: اجرای طرحهای هادی روستایی در استان بوشهر از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ بهگونهای که شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از اجرای حداقل یک مرحله طرح هادی به ۱۲۶ درصد رسیده است، درحالیکه میانگین کشوری این شاخص ۷۲ درصد است. این آمار بیانگر عملکرد موفق استان در حوزه توسعه و عمران روستایی است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۹۰ طرح نیمهتمام در حوزه عمران روستایی استان وجود دارد که برای تکمیل و بهرهبرداری از آنها، یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. تأمین این منابع، موجب شتاببخشی به روند تکمیل طرحها و بهرهمندی هرچه سریعتر روستاییان از خدمات عمرانی خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای توسعهای در روستاها، یادآور شد: بنیاد مسکن توسعه متوازن، ارتقای زیرساختهای روستایی و افزایش کیفیت سکونت در روستاهای استان را با جدیت دنبال میکند.