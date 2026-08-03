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وزیر نیرو امروز (دوشنبه)، با هدف بازدید و بررسی وضعیت طرحهای زیرساختی حوزه آب به استان زنجان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علیآبادی وزیر نیرو امروز (دوشنبه، ۱۲ مرداد) با هدف بازدید از طرحهای حوزه آب و بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی، وارد استان زنجان شد.
در بدو ورود، وزیر نیرو مورد استقبال سید محسن صادقی، استاندار زنجان، و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.
در جریان این سفر، بازدید از سد مشمپا در شهرستان ماهنشان و بررسی وضعیت طرحهای زیرساختی حوزه آب در دستور کار وزیر نیرو قرار دارد.