به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: مراسم یادواره و تجلیل از سردار ردانی‌پور و نقش‌آفرینان عملیات والفجر ۲، پنجشنبه ۱۵ مرداد بعد از نماز مغرب و عشا درسالن گلستان شهدای اصفهان باسخنرانی حجت‌الاسلام میرمرشدی با حضورخانواده‌های معظم شهدا،رزمندگان،جانبازان،آزادگان،مسئولان ومردم ولایتمدار اصفهان برگزار خواهد شد.

سرهنگ منوچهرذوالفقاری باگرامیداشت یاد وخاطره همه شهدا به‌ویژه شهدای عملیات والفجر ۲ و شهید والامقام مصطفی ربانی‌پورگفت: پیام شهدا، پیام بشارت، امید، ناامید نشدن از رحمت الهی و نترسیدن از دشمن است و این پیام را شهید ربانی‌پور، شهید خرازی، شهید سلیمانی وهمه شهدا به‌زبان قرآن و روایت‌های آسمانی برای ما به یادگار گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: عملیات والفجر ۲ سال ۱۳۶۲ به مدت ۱۴ روز با رمز مبارک «یا الله» اجرا شد ، از استان اصفهان بیش از ۱۱۲ شهید و 2 هزار و 670 ۲۶۷ جانباز تقدیم انقلاب شده است و چهارگردان از لشکرهای ۸ نجف و ۱۴ امام حسین (ع) به همراه یگان‌هایی از ارتش و هوانیروز در این عملیات مشترک حضور داشتند که شهید ربانی‌پور نیز به‌ عنوان فرمانده مشترک ایفای نقش کرده است.

سرهنگ ذوالفقاری به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت سالگرد این عملیات و بزرگداشت شهید ربانی‌پور اشاره کرد و گفت: پویش کتابخوانی با محوریت کتاب «مصطفی» برای شناخت ابعاد شخصیتی این شهید آغاز شده و به ۱۴ نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: در حاشیه آن، موکبهای فرهنگی با روایتگری بیش از ۲۰ نفر از همرزمان شهدا و همچنین رزمایش موتوری روحانیون بسیجی در عصر روز ۱۵ مرداد در سطح شهر اجرا می‌شود.