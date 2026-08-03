امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه | ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵

نشست خبری اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ - ۱۲:۰۰
خبرهای مرتبط

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه / ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه / ۱۷ فروردین ۱۴۰۵

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

برچسب ها: سخنگو ، وزارت خارجه ، اسماعیل بقایی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 