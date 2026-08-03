فیلم کوتاه «بی‌خوابی» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیه‌کنندگی شیما پورسهم‌الدین از هنرمندان شیراز به جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» لهستان راه یافت.

راه‌یابی فیلم کوتاه بی‌خوابی اثر هنرمندان شیرازی به جشنواره لهستان

راه‌یابی فیلم کوتاه بی‌خوابی اثر هنرمندان شیرازی به جشنواره لهستان

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام کرد: فیلم کوتاه «بی‌خوابی» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیه‌کنندگی شیما پورسهم‌الدین از هنرمندان شیراز به پنجاه‌ و‌ سومین دوره جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» (Ińskie Lato Filmowe) در لهستان راه یافت.

فیلم کوتاه «بی‌خوابی» پیش از این در جشنواره‌های بین‌المللی دیگری به نمایش درآمده و موفق به کسب جوایزی شده است. انتخاب این فیلم در جشنواره معتبر لهستانی، گام دیگری در مسیر جهانی این اثر سینمایی محسوب می‌شود.

در این فیلم شیما پورسهم الدین و غزال رفیعی بازی می‌کنند.

پنجاه‌ و‌ سومین دوره این رویداد سینمایی از ۷ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵) در شهر اینسکو، در شمال غربی لهستان برگزار می‌شود.

این جشنواره که یکی از قدیمی‌ترین رویداد‌های سینمایی لهستان به شمار می‌رود، از سال ۱۹۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده و با حمایت مؤسسه فیلم لهستان (PISF) و وزارت فرهنگ لهستان برگزار می‌شود.

جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» با تمرکز بر سینمای هنری و غیرتجاری، در فضایی صمیمی و در کنار طبیعت بکر پارک منظره اینسکو برگزار می‌شود. در این دوره، بخش‌های متنوعی از جمله «جدیدترین سینمای لهستان»، مسابقه فیلمسازان جوان «دور تا دریای بالتیک»، بخش ویژه سینمای ایران و نمایش فیلم‌های پیش‌ازاکران در نظر گرفته شده است.

همچنین رویداد‌های جانبی نظیر کنسرت‌های موسیقی، نمایش‌های تئاتر و جلسات گفت‌و‌گو با هنرمندان، بخش دیگری از برنامه‌های این جشنواره را تشکیل می‌دهند.