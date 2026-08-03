در راستای توسعه زیرساخت‌های ناوبری و ارتقای سطح ایمنی عملیات هوانوردی، چراغ‌های انتهای باند در فرودگاه شهدای رامسر نصب و به بهره‌برداری رسید. ‎

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در راستای توسعه زیرساخت‌های ناوبری و ارتقای سطح ایمنی عملیات هوانوردی، چراغ‌های انتهای باند (RWY END Lights) در فرودگاه شهدای رامسر نصب و به بهره‌برداری رسید. ‎

این طرح با اجرای کارشناسان واحد مهندسی فنی فرودگاه شهدای رامسر و با هدف افزایش ضریب ایمنی نشست و برخاست هواپیماها، به‌ویژه در شرایط پرواز شبانه، کاهش دید افقی و شرایط نامساعد جوی، عملیاتی شده است.

چراغ‌های انتهای باند که به رنگ قرمز هستند، به‌عنوان یکی از تجهیزات استاندارد کمک‌بصری هوانوردی، پایان باند پروازی را به خلبانان اعلام کرده و نقش مؤثری در افزایش آگاهی موقعیتی خلبان و پیشگیری از بروز مخاطرات احتمالی در مراحل فرود و برخاست ایفا می‌کنند.

نصب و راه‌اندازی این سامانه در چارچوب برنامه‌های توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات کمک‌بصری فرودگاه شهدای رامسر انجام شده و گامی مؤثر در ارتقای استاندارد‌های ایمنی، بهبود کیفیت خدمات هوانوردی و کاهش محدودیت‌های عملیاتی این فرودگاه محسوب می‌شود.