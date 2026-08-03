رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا از آمادگی این مرکز برای حمایت کامل از طرح‌ها و محصولات حوزه هوش مصنوعی اعم از دستیار هوشمند برای مدیران، شکار تهدید، آگاهی از وضعیت امنیت سایبری سازمان، تحلیل ترافیک، شناسایی حملات و آسیب پذیری‌ها و سایر موارد مرتبط خبر داد.

به‌گزارش به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، دکتر نوروززاده در حاشیه دیدار با استاندار گیلان بر ضرورت توجه به امنیت زیرساخت‌های دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، ارتقای امنیت مراکز داده و توسعه فناوری‌هایی مانند میکرودیتاسنتر‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعداد آزمایشگاه‌های ارزیاب محصولات افتایی، از ۶ مورد به ۱۱ مورد رسیده و هدف‌گذاری مرکز افتا، ۲۰ آزمایشگاه است گفت: یکی از آزمایشگاه‌هایی که دارای بازار کار مناسبی خواهد بود، آزمایشگاه اصالت سنجی تجهیزات سایبری است تا دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی قبل از استفاده از تجهیز سایبری، گواهی اصالت آن را دریافت کنند، که با توجه به وجود ۲ گمرک بندر انزلی و آستارا در گیلان، ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد و مرکز مدیریت راهبردی افتا برای راه‌اندازی چنین آزمایشگاهی با تقاضای بخش خصوصی، موافقت و از آن حمایت خواهد کرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصالت سنجی تجهیزات شبکه بانکی گفت: اگر بخواهیم به عنوان نمونه فقط ۱۰ درصد تجهیزات سایبری مورد نیاز کشور را اصالت سنجی کنیم، حداقل به ۴۰ الی ۵۰ آزمایشگاه نیاز داریم که این اصالت سنجی، نه در عمق کشور بلکه باید در مبادی ورودی تجهیزات به کشور انجام شود.