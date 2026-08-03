پخش زنده
امروز: -
کلاسهای آموزشی کار با سلاح و ادوات جنگی ویژه علاقهمندان به این عرصه در شهرستان رستم در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،در دل تجمعات شبانه آموزش کار با سلاح و ادوات جنگی به قشرهای مختلف مردم و علاقهمندان به این عرصه در شهرستان رستم در حال برگزاری است.
شرکتکنندگان با اصول دفاعی، روش های رزمی و نحوه استفاده صحیح از سلاحهای انفرادی و ادوات جنگی آشنا می شوند.
تاکنون بیش از پنج هزار نفر از بسیجیان و جانفدایان شهرستان رستم از این مهارت بهرهمند شده و توانمندی عملی خود را در کاربرد سلاحهای سبک و نیمه سنگین ارتقا دادهاند.