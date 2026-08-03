مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: متوسط مقاوم سازی روستایی در سطح روستا‌های خراسان جنوبی ۶۳.۲ درصد و میانگین مقاوم سازی کشوری ۵۷ درصد است.

تنها افزود: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در هزار و ۷۵۲ روستای دارای سکنه در سطح استان شناسایی شده که تاکنون تعداد ۵۶ هزار و ۱۴۸ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات مسکن روستایی مقاوم سازی شده و ۳۲ هزار و ۶۸۷ واحد بصورت نیمه بادوام و بی دوام است.

به گفته وی از محل سهمیه سال گذشته تعداد ۴ هزار فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ کارمزد ۵ درصد به استان ابلاغ شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: سهمیه ۴ هزار واحدی به استان ابلاغ شده که هزار و ۸۱۱ متقاضی معادل ۴۵ درصد سهمیه ابلاغی به بانک معرفی شدند.

تنها گفت: از این سهمیه ۶۵ واحد موفق به انعقاد قرارداد با بانک شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: از این تعداد ۲۱ واحد اجرای فونداسیون و ۲ مورد اجرای اسکلت و سقف انجام شده است.