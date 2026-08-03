تیم‌های تعمیرات نیروگاهی شاه جهان شیروان (منصوری-غیاثی) و تکین موتورز آق قلا (وکیلی-سالمی) به دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی آق قلا راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی جام چهار ستاره جاوید آق قلا که با حضور ۲۱ تیم از دهم مرداد در مجموعه ورزشی این شهر آغاز شده است، امروز (دوشنبه ۱۲ مرداد) با معرفی تیم‌های اول تا سوم به پایان می‌رسد.

دیدار‌های مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صبح امروز برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

تکین موتورز ۲ – آجیل توسلی صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۵) مدت بازی ۴۵ دقیقه

تعمیرات نیروگاهی شاه جهان شیروان ۲ – رادمان مازندران صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۳) مدت بازی ۲۵ دقیقه

بدین ترتیب تیم‌های تعمیرات نیروگاهی شاه جهان شیروان (منصوری-غیاثی) و تکین موتورز آق قلا (وکیلی-سالمی) به دیدار نهایی تور ملی آق قلا راه یافتند.

دیدار‌های رده بندی و فینال این مسابقات ساعت ۱۸ و ۱۹ عصر امروز در آق قلا پیگیری می‌شود تا تیم‌های اول تا سوم معرفی شوند.