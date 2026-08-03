توزیع بیش از ۲۴۰۰ کیسه آرد و اختصاص پنل خورشیدی به عشایر کرمانشاه

توزیع بیش از ۲۴۰۰ کیسه آرد و اختصاص پنل خورشیدی به عشایر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کاظمی، مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه، با تشریح خدمات ارائه شده به عشایر استان گفت از ابتدای سال تاکنون، مجموعاً ۲۴۶۵ کیسه آرد در میان عشایر منطقه توزیع شده است.

وی همچنین به اقدامات در حوزه تأمین منابع حیاتی اشاره کرد و افزود: «آبرسانی به این عشایر نیز به صورت هفتگی و منظم انجام می‌شود.»

افزایش پنل‌های خورشیدی

مدیر کل امور عشایری استان در خصوص برنامه‌های تأمین انرژی برای این قشر، بیان کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۵۰ دستگاه پنل خورشیدی با پرداخت تنها ۱۰ درصد از قیمت تمام شده، در اختیار عشایر قرار گرفته است.»

کاظمی تأکید کرد که هدف‌گذاری این اداره کل، رساندن این تعداد پنل خورشیدی به هزار دستگاه تا پایان سال جاری است.

پاکسازی ۵۵۰ کیلومتر راه عشایری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تسهیل تردد عشایر پس از نزولات جوی امسال اشاره کرد و گفت: «با توجه به ضرورت تسهیل عبور و مرور، عملیات ریزش‌برداری و پاکسازی در ۵۵۰ کیلومتر از راه‌های عشایری انجام شده و در حال حاضر تردد عشایر در این مسیر‌ها به آسانی صورت می‌گیرد.»