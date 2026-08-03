به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان مُهر افزود: برداشت خارک و رطب نوبرانه فارس از هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان‌های مثمر مهر آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان مهرماه بیش از پنج هزار تن محصول برداشت شود.

مرتضی شکوهی با بیان اینکه بیش از هزار و ۸۰۰ هکتار نخلستان‌های آبی و دیم در شهرستان مُهر است، افزود: خارک زودرس بکشی، گشخا، شکری، خوش خارک، رطب کبکاب، مسلی، سمرون و هلیله از ارقام رطب و خارک در این منطقه است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.