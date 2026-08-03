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نخلداران بخش وراوی شهرستان مُهر برداشت خارک و رطب را از بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستانهای خود آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان مُهر افزود: برداشت خارک و رطب نوبرانه فارس از نخلستانهای بخش وراوی این شهرستان از بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستانهای مثمر آغاز شده است و پیش بینی میشود تا پایان مهرم بیش از پنج هزار تن محصول برداشت شود.
مرتضی شکوهی با بیان اینکه بیش از هزار و ۸۰۰ هکتار نخلستانهای آبی و دیم در شهرستان مُهر و در بخشهای وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر است، افزود: خارک زودرس بکشی، گشخا، شکری، خوش خارک، رطب کبکاب، مسلی، سمرون و هلیله از ارقام رطب و خارک در این منطقه است.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.