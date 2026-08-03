به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی و پایانی رالی فنلاند که به مسافت کلی ۳۱۶.۶۰ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جاده‌های خاکی در منطقه ییواسکیلا در منطقه مرکزی فنلاند و در ۲۰ مرحله ویژه برگزار شد، به این شرح است:

۱- سامی پایاری از فنلاند - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۲۷:۵۸:۰۰ ساعت (قهرمان)

۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۲۶:۰۷ ثانیه اختلاف

۳- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۱:۱۹:۰۵ دقیقه اختلاف

۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۳۵:۰۹ دقیقه اختلاف

۵- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۵۲:۰۵ دقیقه اختلاف

۶- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۴:۱۸:۰۲ دقیقه اختلاف

۶- - سباستین اوژیه از فرانسه و اتومبیل تویوتا یاریس که تا مرحله هفدهم پیشتاز این رقابت بود دیروز در این مرحله به علت برخورد با درخت ناچار به کناره گیری شد.

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رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس دهمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۲۰۱ امتیاز

۲- سامی پایاری از فنلاند ۱۷۱،

۳- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۶۰،

۴- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۵۶،

۵- سباستین اوژیه از فرانسه ۱۳۹،

۶- آدرین فورمو از فرانسه ۱۲۹

- تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۵۱۴ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۳۴۰،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۸۴