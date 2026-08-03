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رقابت رالی اتومبیل رانی فنلاند با معرفی قهرمان این مسابقات به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی و پایانی رالی فنلاند که به مسافت کلی ۳۱۶.۶۰ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جادههای خاکی در منطقه ییواسکیلا در منطقه مرکزی فنلاند و در ۲۰ مرحله ویژه برگزار شد، به این شرح است:
۱- سامی پایاری از فنلاند - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۲۷:۵۸:۰۰ ساعت (قهرمان)
۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۲۶:۰۷ ثانیه اختلاف
۳- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۱:۱۹:۰۵ دقیقه اختلاف
۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۳۵:۰۹ دقیقه اختلاف
۵- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۵۲:۰۵ دقیقه اختلاف
۶- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۴:۱۸:۰۲ دقیقه اختلاف
۶- - سباستین اوژیه از فرانسه و اتومبیل تویوتا یاریس که تا مرحله هفدهم پیشتاز این رقابت بود دیروز در این مرحله به علت برخورد با درخت ناچار به کناره گیری شد.
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رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس دهمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- الفین اوانز از انگلیس ۲۰۱ امتیاز
۲- سامی پایاری از فنلاند ۱۷۱،
۳- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۶۰،
۴- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۵۶،
۵- سباستین اوژیه از فرانسه ۱۳۹،
۶- آدرین فورمو از فرانسه ۱۲۹
- تیمی:
۱- تویوتا گازو ژاپن ۵۱۴ امتیاز
۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۳۴۰،
۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۸۴