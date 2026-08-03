یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت:خوشبختانه با تنوع مبادی واردات کالا‌های اساسی و همچنین مناسب بودن ذخایر این کالاها، شرایط مطلوبی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جلالی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی، کالا‌های اساسی و تدابیر اتخاذ شده در این حوزه با توجه به شرایط کشور گفت: اولا کشور ما خوشبختانه مبادی ورود و خروج متنوعی دارد؛ مبادی صادرات و واردات، چه برای کالا‌های اساسی و چه برای کالا‌هایی که اساسی نیستند، از طریق مرز‌های دریایی و زمینی با کشور‌های مختلف برقرار است.

تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مناسبی برای واردات نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی اجرا کرده است

وی در ادامه اظهار کرد: از سال گذشته، پیش از حذف ارز ترجیحی، تیم اقتصادی دولت با کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی برنامه‌های مناسبی را برای واردات نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی تدوین و اجرا کردند که از این منظر آسیب‌پذیری کشور را به میزان زیادی کاهش داده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: طبیعی است که دشمنان، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، تلاش می‌کنند در روند‌هایی که دولت و مجموعه‌های حاکمیتی برای تأمین کالا‌های اساسی اجرا می‌کنند اخلال ایجاد کنند، اما خوشبختانه با تنوع مبادی واردات کالا‌های اساسی و همچنین مناسب بودن ذخایر این کالاها، شرایط مطلوبی برقرار است.

ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: این موضوع را بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مسئولان دولت بیان می‌کنم و مطمئن هستم که آنچه مطرح می‌کنند منطبق بر واقعیت است؛ ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. از طرف دیگر با توجه به بارندگی نسبتاً مناسب سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که تا پایان شهریور ادامه دارد، تولید محصولات زراعی، از جمله نهاده‌های دامی، نسبت به سال گذشته وضعیت مناسب‌تری دارد.

همواره صرفه جویی باید در دستورکار باشد

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم نگرانی در خصوص تامین کالا‌های اساسی نداشته باشند افزود: قطعاً می‌توان گفت که مردم عزیز با تلاش دولت و همه دست‌اندرکارانی که در این حوزه زحمت می‌کشند، نباید نگرانی داشته باشند و جای نگرانی وجود ندارد. البته منظور بنده این نیست که موضوع صرفه‌جویی نادیده گرفته شود. همواره توصیه کرده‌ایم، حتی زمانی که کالا‌های اساسی به وفور در دسترس بوده یا واردات آن آزاد بوده است، باید از سرمایه‌های کشور صیانت کنیم.

جلالی با بیان اینکه در حوزه تولید نیز لازم است بهره‌وری افزایش یابد گفت: لازم است از نهاده‌های دامی و همچنین منابع آب و خاکی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، بهره‌برداری مناسب‌تری صورت گیرد. همچنین مردم نیز باید در حد نیاز واقعی مصرف کنند و صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهند. با این اوصاف، نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت و در این عرصه نیز بر دشمن غدار پیروز خواهیم شد.

منبع: ایسنا