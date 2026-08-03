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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از خرید تضمینی ۱۹۵ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خبر داد و گفت: با تداوم روند برداشت و تحویل محصول، پیشبینی میشود این رقم تا پایان فصل برداشت از مرز ۲۰۰ هزار تن عبور کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرامرز حریریمقدم با قدردانی از مشارکت گندمکاران استان در طرح خرید تضمینی، از کشاورزانی که تاکنون محصول خود را تحویل ندادهاند خواست در اسرع وقت گندم تولیدی را به سیلوها و مراکز خرید تضمینی منتقل کنند.
وی افزود: تسریع در انتقال محصول به مراکز خرید، علاوه بر بهرهمندی کشاورزان از مزایای این طرح، روند تأمین ذخایر راهبردی کشور را با سرعت بیشتری همراه خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در بخش تولید گندم تصریح کرد: در سال زراعی آینده، بهرهمندی از خدمات و حمایتهای دولتی، منوط به تحویل حداقل ۵۰ درصد گندم تولیدی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی خواهد بود.
حریریمقدم هدف از اجرای این سیاست را تقویت امنیت غذایی، مدیریت بازار گندم و حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و گفت: مشارکت فعال کشاورزان در این طرح، نقش مؤثری در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی خواهد داشت.
بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان، هماکنون مراکز خرید تضمینی در سراسر استان آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و فرآیند خرید مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در حال انجام است.