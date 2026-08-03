به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد از مراجعان به مراکز ملکی استان در قالب «نظام ارجاع داخلی» درمان می‌شوند که با تکمیل فرایند‌های نظارتی، این روند صعودی خواهد بود.

هاشمی شادمهری افزود: اجرای نظام ارجاع راهبردی کلیدی برای مدیریت هزینه‌های غیرضروری و ارتقای کیفیت مراقبت‌ها است.

وی گفت: سازمان تامین اجتماعی با طراحی ساختار نظام ارجاع درون‌سازمانی به دنبال تبدیل درمان‌های پراکنده و هزینه‌زا به یک مسیر برنامه‌ریزی‌شده و اقتصادی است تا بیمه‌شدگان بدون سردرگمی به متخصص مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نقش پزشک عمومی در این فرایند افزود: پزشک عمومی در این سیستم به عنوان دروازه‌بان سلامت عمل می کند و با مدیریت وضعیت بیمار، از مراجعه مستقیم و غیرضروری به سطوح تخصصی که موجب سرگردانی بیمار و تحمیل هزینه‌های گزاف می‌شود جلوگیری می‌کند.

هاشمی شادمهری با بیان اینکه تحقق این نظام بدون ابزار‌های الکترونیک امکان‌پذیر نیست، گفت: با حذف کامل ارجاعات کاغذی و پیاده‌سازی سامانه نسخه الکترونیک، شفافیت در فرایند درمان به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: اکنون تمام سوابق، دارو‌های تجویزی و نتایج آزمایش‌ها در پرونده الکترونیک بیمار متمرکز است که این امر علاوه بر کاهش خطا‌های پزشکی، مانع از تکرار آزمایش‌های تشخیصی غیرضروری و تحمیل بار مالی اضافی بر سازمان و بیماران می‌شود.

۶ مرکز درمانی شامل بیمارستان و پلی‌کلینیک‌ها در استان فعال است که این مراکز با همکاری ۹۷ پزشک عمومی و متخصص در حال خدمت‌رسانی هستند.