رئیس مرکز تحقیقات سلول‌درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اولویت‌دهی به مطالعات ترجمانی در زمینه سلول‌درمانی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی برای درمان بیماری‌های غدد و متابولیسم، به‌ویژه دیابت و زخم پای دیابتی خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان بازدید دکتر محمدرضا منظم اسماعیل‌پور، مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه تیم کارشناسی از مرکز تحقیقات سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی، دکتر سید حمیدرضا آقایان، رئیس این مرکز، به تشریح مأموریت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های پژوهشی مرکز پرداخت.

وی با اشاره به رویکرد این مرکز از زمان تأسیس، اظهار کرد: بخش عمده فعالیت‌های مرکز در حوزه مهندسی بافت و سلول‌درمانی متمرکز است و با توجه به استقرار آن در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، بیماری‌های غدد و متابولیسم در اولویت برنامه‌های پژوهشی قرار دارند.

آقایان افزود: یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های مرکز، اجرای مطالعات تحقیق و توسعه با هدف طراحی و تدوین پروتکل‌هایی است که قابلیت استفاده در مسیر تولید و کاربرد‌های بالینی را داشته باشند. در این راستا، مستندسازی و استانداردسازی فرآیند‌های پژوهشی نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم مرکز، گفت: پژوهشگران این مرکز با همکاری پژوهشگاه رویان، روی تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سلول‌های انسولین‌ساز فعالیت می‌کنند. همچنین توسعه درمان‌های نوین برای زخم‌های دیابتی و بهره‌گیری از فناوری مهندسی بافت و سلول‌درمانی در درمان پای دیابتی از دیگر محور‌های اصلی تحقیقات مرکز به شمار می‌رود.

رئیس مرکز تحقیقات سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی سه محور اصلی فعالیت‌های جاری این مرکز را توسعه درمان‌های نوین در حوزه دیابت، درمان زخم و ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و تنظیم‌گری در حوزه مطالعات ترجمانی عنوان کرد.

به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره قوانین، الزامات مطالعات ترجمانی و استاندارد‌های مرتبط برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و سایر مخاطبان متناسب با نیاز‌های آموزشی، از دیگر برنامه‌های مرکز است.

در پایان این بازدید، دکتر محمدرضا منظم اسماعیل‌پور و اعضای هیئت همراه ضمن قدردانی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی، بر ضرورت گسترش مطالعات ترجمانی و تسریع در تبدیل نتایج پژوهش‌های آزمایشگاهی به کاربرد‌های بالینی و راهکار‌های مؤثر برای حل مسائل حوزه سلامت تأکید کردند.