به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمدهادی سبحانیان با استناد به مصوبه شماره ۶۵۸۸۲/۴۴۹۰۲ هیات دولت در راستای تکریم مودیان، طی بخشنامه‌ای، مهلت بارگذاری اطلاعات مالی دوره سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ در «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی» برای مودیانی که شروع سال مالی آنها در بازه زمانی اول تا سی‌ویکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ قرار دارد، را تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ اعلام کرد.

همچنین بر اساس مفاد بخشنامه مذکور و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند‌های اداری، امکان صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تا پایان شهریورماه سال جاری فراهم خواهد بود.

گفتنی است این اقدامات با هدف همراهی با مودیان محترم و کاهش مراجعات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در ایفای تکالیف مالیاتی صورت گرفته است.