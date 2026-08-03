کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: وزش باد نسبتا شدید در ساعات بعدازظهر به خصوص برای مناطق بادگیر و ارتفاعات استان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرتضی قدیمی گفت:بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان امروز غالبا صاف پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روز‌های آتی نیز آسمان استان غالبا صاف خواهد بود افزود:در ساعات بعدازظهر روز‌های چهارشنبه تا جمعه شاهد افزایش سرعت وزش باد به حد نسبتا شدید و افزایش نسبی پوشش ابر در برخی مناطق خواهیم بود.

کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:همچنین دمای هوا فردا و پس فردا به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی از روز پنجشنبه به طور نسبی کاهش خواهد یافت.