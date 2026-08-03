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مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت جزئیات نظام جدید پرداخت در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت در نشست معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، جزئیات نظام جدید پرداخت در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را تشریح کرد و گفت: در این الگو، پرداختها بر پایه بسته خدمت و عملکرد واقعی پزشکان انجام میشود و هدف اصلی آن، افزایش کیفیت خدمات، ایجاد عدالت در پرداختها، ارتقای بهرهوری و تقویت نظام ارجاع است.
سید موسی طباطبایی، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت با اشاره به نحوه محاسبه پرداختها گفت: پرداخت پزشکان از دو بخش پرداخت ثابت و پرداخت مبتنی بر عملکرد تشکیل میشود. مبلغ ثابت مطابق ضوابط ابلاغی برنامه پزشک خانواده پرداخت میشود و بخش عملکردی نیز بر اساس ارزش بسته خدمت، میزان تحقق تعهدات، شاخصهای کیفیت و ضرایب محرومیت محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به نقش برنامه پزشکی خانواده در ساماندهی خدمات تخصصی اظهار کرد: در این برنامه انتظار میرود پزشکان متخصص علاوه بر ارائه خدمات درمانی، ارتباط مؤثرتری با پزشکان خانواده برقرار کرده و از طریق ارائه بازخوردهای تخصصی، به ارتقای کیفیت نظام ارجاع کمک کنند. این تعامل، موجب کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع روند درمان و افزایش رضایتمندی بیماران خواهد شد.