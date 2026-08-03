به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون آموزش تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: با پایان آموزش در سال تحصیلی و آغاز پروژه مهر برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس، ۴۷۰ دانش آموز مقطع ابتدایی در ۱۳ پایگاه برای تقویت بنیه علمی و آموزشی به صورت حضوری، مجازی و توزیع کاربرگ‌های آموزشی زیر پوشش طرح حامی قرار گرفتند.

ابوالقاسم شریفان؛ از نکات قابل توجه در اجرای این طرح در سطح شهرستان فیروزه را بهره مندی از توان و ظرفیت ۶۰ دانشجو معلم در کنار ۱۵ همکار آموزشی در قالب کار جهادی عنوان کرد.

او افزود: طرح حامی آموزش و پرورش با تکیه بر هم افزایی اجتماعی و همکاری میان مدارس، اداره آموزش و پرورش و نهاد‌های حمایتی، خیران و گروه‌های جهادی به دنبال توسعه فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان،انجام شده است.