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سرمایهگذاری موتور محرک اشتغالزایی و هدف ما شناسایی موانع و تسهیل مسیر برای ایجاد شغل پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان بر تسهیلگری دولت، مهارتآموزی جوانان و رفع موانع پیش روی تولید تأکیدکرد و گفت: اشتغال و سرمایهگذاری خط قرمز و دغدغه اصلی مردم و دولت است.
فریبرز امیری با اشاره به ظرفیتهای بینظیر شهرضا در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری گفت: خرابی سامانه جهاد کشاورزی ۵ ماه سرمایه گذاران حوزه کشاورزی شهرضا را معطل کرده است و سرمایهگذار نباید در پیچ و خمهای اداری و استعلامات طولانی سرگردان شود.
وی بر تشکیل تعاونی فراگیر عمران و توسعه شهرستان به عنوان یکی از مهمترین مولفههای مردمیسازی اقتصاد و مشارکت مردم تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی برای مهارتآموزی جوانان طبق نیاز بازار کار و افزایش ارتباط مرکز فنی و حرفهای و دانشگاه ملی مهارت با صنعت شد.