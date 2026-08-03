به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس این طرح، ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دو بخش «تعمیرات مسکن» و «ودیعه مسکن موقت» برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است تا روند بازگشت به شرایط پایدار سکونت تسریع شود. خسرو مختاری، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، اعلام کرد که حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث در حوزه مسکن، از ماموریت‌های کلیدی این صندوق است. وی با اشاره به مصوبه سوم فروردین‌ماه سال جاری، جزئیات تخصیص اعتبارات را به شرح زیر تشریح کرد:

۱. بهسازی و تعمیرات مسکن:

مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است. این نهاد مسئولیت ارزیابی خسارت، اعتبارسنجی فنی و مدیریت پروژه‌های بهسازی را بر عهده دارد. طبق اعلام مختاری، تاکنون مدیریت تعمیرات جزئی در بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ سوم (رمضان) با مشارکت آسیب‌دیدگان انجام و تکمیل شده است.

۲. تسهیلات اسکان موقت (ودیعه مسکن):

جهت تأمین سرپناه موقت برای خانوار‌هایی که واحدهایشان غیرقابل سکونت شده، ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق به بانک مسکن اختصاص یافته است. با مشارکت این بانک، مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب وام‌های ودیعه مسکن موقت به متقاضیان پرداخت خواهد شد. تاکنون ۳ هزار و ۱۲۵ درخواست به بانک معرفی شده و ۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان از این اعتبارات نیز عملیاتی شده است.

سقف تسهیلات بر اساس الگوی جمعیتی:

مختاری تصریح کرد که سقف این وام‌ها متناسب با تراکم جمعیتی مناطق است:

مناطق روستایی: ۳ میلیارد ریال

شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر: ۴ میلیارد ریال

شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر: ۶ میلیارد ریال

مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرها): تا ۷ میلیارد ریال

وی در پایان بر هم‌افزایی میان صندوق ملی مسکن، بنیاد مسکن و بانک مسکن در قالب سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد و وعده داد که نظارت و تأمین مالی مستمر تا پایان فرآیند بازسازی کامل مناطق آسیب‌دیده ادامه خواهد داشت.