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۱۵۵ شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، یعنی این حرکت همچنان ادامه دارد و هر شب، مردمی تازه با همان عشق دیرینه، پای آرمانهای خود میایستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام این روزها تنها یک مکان نیست؛ او به آینهای تبدیل شده که هر شب، تصویر مردمی را نشان میدهد که نه برای دیده شدن، که برای ماندن آمدهاند. ۱۵۵ شب، یعنی ۱۵۵ بار تأکید بر این حقیقت که اراده جمعی، از هر تهدیدی قویتر است.
صدای قدمهایشان، آرام اما مصمم بود؛ طنین شعارهایشان، آشنا اما تازه؛ و نگاهشان، سرشار از فردایی که در همین میدان ساخته میشود.
۱۵۵ شب، یعنی اینجا کسی خسته نیست؛ اینجا دوباره آغاز است.