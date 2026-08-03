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با استناد به مصوبه کارگروه انرژی هرمزگان و موافقت استاندار چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه استان تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: با توجه به ادامه افزایش دمای هوا در استان، صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ ادارهکل هواشناسی هرمزگان و ضرورت مدیریت مصرف انرژی تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و مراکز آموزشی استان روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل اعلام شد.
محمدرضا پاکروان افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و کاهش مخاطرات ناشی از افزایش دمای هوا اتخاذ شده است.
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وی گفت: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاههای ضروری و دستگاههای مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
پاکروان گفت: شورای هماهنگی بانکهای استان موظف است بهمنظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانکهای عامل را برای روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه تعیین کرده و به شهروندان اطلاع دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای شدید هوا، با مدیریت مصرف آب و برق، توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و با صرفهجویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکههای خدماترسان همکاری کنند.