به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، قائم مقام مدیرعامل شرکت میناکان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: حدود ساعت ۶:۴۰ صبح امروز بر اثر حادثه در چاه شماره ۵ معدن قلعه زری در شهرستان خوسف یک کارگر حدودا ۳۶ ساله متاهل و دارای دو فرزند اهل روستای قلعه زری جان خود را از دست داد.

محمدزاده افزود: این کارگر در حال کار با لودر برای بارگیری مواد استخراجی بوده است که در اثر جابه جایی لودر و برخورد با وی جان خود را از دست می‌دهد.

وی گفت: بازرسان اداره کار در حال بررسی دقیق و قطعی علت حادثه هستند.