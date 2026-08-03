مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: با هیچ مدیری چه در ستاد و چه در شهرستان‌ها تعارف ندارم ، با ترک فعل، کم کاری و سهل انگاری مدیران، برخورد قاطع قانونی و اداری صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در جلسه شورای اداری این اداره کل، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و تبریک روز جنگلبان با گرامی داشت یاد و خاطره سردار جنگل شهید مجید ذکریایی فرمانده فقید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تمامی شهدای انفال و تقدیر و تشکر از زحمات جنگل بانان این حافظان طبیعت، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور، هم دلی، برادری و وحدت مهم‌ترین مسئله برای خدمت به نظام و کشور است، گفت: سنگر خدمت بهترین فرصت و توفیق برای خدمت به مردم و حوزه انفال است و همه باید با تمام توان تلاش کنند تا به بهترین نحو ممکن از عرصه‌های منابع ملی حفاظت شود.

باقری جامخانه با بیان اینکه روسای ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها در راستای جذب همیار طبیعت و با محوریت هر دهیار یک جنگلبان، با دهیاران روستا‌ها ارتباط برقرار کنند و جلسات کارشناسی، آموزشی و ترویجی با روستائیان و اهالی بومی مناطق به خصوص روستا‌های حاشیه جنگل را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: کارگروه پایش اراضی ملی در شهرستان‌ها با قوت انجام شود و نتایج مربوطه در مدت تعیین شده به اداره کل ارسال گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تاکید بر این مهم که نظارت بر عملکرد ناظرین برای ما بسیار حائز اهمیت است و روسای ادارات شهرستان‌ها مسئول مستقیم این نظارت هستند، تصریح کرد: کنترل و پایش قرق بانان نیز به صورت جدی و مستمر صورت گیرد.

باقری با اشاره به اینکه برای هر صندلی و این پست‌های اداری، خون پاک هزاران شهدای گرانقدر و گلگون کفن تقدیم این نظام و کشور شد، گفت: با هیچ مدیری چه در ستاد و چه در شهرستان‌ها تعارف ندارم و در همین جلسه اتمام حجت می‌کنم که با ترک فعل، کم کاری و سهل انگاری مدیران، برخورد قاطع قانونی و اداری صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: پاسخ گویی به مکاتبات اداری، علی الخصوص مکاتبات نهاد‌های نظارتی و بالادستی باید با دقت کافی بررسی و در اسرع وقت مطابق با مهلت قانونی، انجام شود، همچنین پاسخ گویی به مطالبات شهروندان و ارباب رجوع به همراه تکریم از آنان و در شأن و شایسته مردم صورت گیرد به طوری که مردم در واحد‌ها سردرگم و مستأصل نباشند.