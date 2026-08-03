صدور حکم محکومیت در پرونده نارنگی پاکستانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از محکومیت بیش از ۶ میلیارد ریالی در پرونده نارنگی پاکستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
فریدون کشیتی گفت: پرونده خرید و قاچاق کالا شامل سه هزار و ۵۵۰ کیلوگرم نارنگی پاکستانی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بافت رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده و با توجه به استعلام گمرک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
کشیتی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بافت این محموله قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.