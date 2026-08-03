سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم از کشف ۸۳ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک که در ۸۷ بطری جاسازی شده بود، خبر داد و گفت: در این عملیات دو متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم از کشف ۸۳ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک در یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سرهنگ حسن دهقانی گفت: در پی تعامل اطلاعاتی و عملیاتی میان پلیس مبارزه با مواد مخدر دو استان، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، خودروی حامل مواد مخدر را در محدوده عوارضی کاشان به سمت قم متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، محل جاسازی مواد مخدر را شناسایی و ۸۷ بطری حاوی تریاک را کشف کردند که وزن آنها در مجموع ۸۳ کیلو و ۶۰۰ گرم برآورد شده است.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم خاطرنشان کرد: در این عملیات دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.