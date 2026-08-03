پیام‌رسان «بله» در جدیدترین نسخه خود با افزودن قابلیت‌هایی برای افزایش حریم خصوصی و مدیریت بهتر گروه‌ها و کانال‌ها، امکان باز ارسال پست‌ها را بدون نمایش نام فرستنده برای کاربران فراهم کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بله، در نسخه جدید این پیامرسان، کاربران می‌توانند پیام‌ها و پست‌های دلخواه خود را به گونه‌ای باز ارسال کنند که نام فرستنده اصلی نمایش داده نشود. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد محتوا را بدون افشای منبع اولیه به اشتراک بگذارد.

علاوه بر این قابلیت، تغییرات دیگری نیز در این به‌روزرسانی به چشم می‌خورد. از جمله این موارد می‌توان به امکان باز ارسال ماجراهای عمومی در بخش «ماجرا»، قابلیت محدود کردن باز ارسال در گروه‌ها و کانال‌ها و همچنین اضافه شدن مجوز ارسال پیوند (لینک) به تنظیمات مجوزهای گروه و کانال اشاره کرد.

کاربران پیام‌رسان بله می‌توانند با به‌روزرسانی سکو خود به آخرین نسخه، از این ویژگی‌های جدید بهره‌مند شوند.