در آستانه اربعین سرور و سالار شهیدان ، دارالمومنین همدان در استقبال از شهید «امیرعباس درهم‌فروش» غرق در عطر ایثار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: مردم شهیدپرور همدان با حضور پرشور در موکب سردار شهید «همدانی»، از پیکر مطهر شهید «امیرعباس درهم‌فروش»، استقبال کردند.

مجید صفدریان با بیان اینکه این شهید ۲۵ ساله از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در عراق بود، افزود: شهید «درهم‌فروش» در مسیر خدمت و تأمین امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در حمله هوایی دشمن به شهادت رسید.

او تصریح کرد: اقتدار و بازدارندگی امروز جمهوری اسلامی ایران، مرهون ایثار و جانفشانی شهداست و ملت ایران همواره قدردان خون پاک شهیدانی خواهد بود که امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «امیرعباس درهم‌فروش» همزمان با اربعین حسینی با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار همدان برگزار می‌شود و پیکر این شهید والامقام بر دوش مردم تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) بدرقه خواهد شد.