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عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار ایران گفت: نیاز کشور به انواع لوازم مهندسی و ترسیم به طور کامل در داخل تأمین میشود و تولیدکنندگان با وجود مشکلات زیرساختی، همچنان بر حفظ کیفیت و توسعه بازارهای صادراتی تأکید دارند.
نادر طریقت، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: تولیدکنندگان داخلی امروز تقریباً ۱۰۰ درصد نیاز کشور به انواع خطکش، تخته رسم، شابلون و لوازم مهندسی را تأمین میکنند و در برخی بازارهای منطقه مانند عراق نیز حضور صادراتی دارند.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به این محصولات به طور کامل از محل تولید داخل تأمین میشود، گفت: تداوم قطعی برق صنایع و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای تولید را افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان را کاهش داده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار ایران افزود: مهمترین چالش تولیدکنندگان، قطعی دو روزه برق صنایع در طول هفته است که موجب افزایش هزینههای تولید میشود و در نهایت فشار آن به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
طریقت با بیان اینکه مواد اولیه این محصولات از پتروشیمیهای داخلی تأمین میشود، اظهار داشت: با وجود داخلی بودن مواد اولیه، قیمت آنها به طور مستمر نوسان دارد و افزایش هزینهها، تولید را با دشواری روبهرو کرده است.
وی گفت:با وجود همه مشکلات، تاکنون تعدیل نیرو نداشتهایم و تلاش کردهایم تعهد خود را نسبت به تولید و اشتغال حفظ کنیم، اما انتظار داریم مسئولان با تأمین پایدار برق، از صنایع داخلی حمایت کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار ایران با اشاره به کاهش تقاضا در بازار گفت: کاهش جمعیت دانشآموزی و شرایط اقتصادی، فروش محصولات را تحت تأثیر قرار داده و پیشبینی میشود میزان فروش امسال کمتر از سال گذشته باشد، هرچند از نظر ظرفیت تولید، کمبودی در کشور وجود ندارد.
طریقت همچنین با تأکید بر کیفیت تولیدات داخلی افزود: در حوزه لوازم مهندسی عملاً وارداتی انجام نمیشود، زیرا تولیدکنندگان داخلی توانستهاند محصولات باکیفیت و ارزانتر از نمونههای خارجی عرضه کنند و استانداردهای لازم را نیز رعایت کنند.