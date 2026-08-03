به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این زندانیان که به دلیل بدهی افزون بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان در زندان به سر می‌بردند، با مشارکت خیران و نیکوکاران به آغوش خانواده بازگشتند.

مدیر ستاد دیه استان فارس در مراسم گلریزان، با اشاره به اینکه ۲۳۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان با مجموع بدهی ۴۰۰ میلیارد تومان در انتظار مساعدت هستند، ابراز امیدواری کرد : تا پایان امسال، زمینه آزادی حدود هزار زندانی جرائم غیرعمد دیگر به همت خیران، فراهم شود.