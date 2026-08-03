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هوا در آبادان و خرمشهر از جمله در شلمچه با استقرار توده هوای گرم و شرجی تا پایان هفته دماهای ۵۰ درجه و بالاتر را تجربه می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در شهرهای امیدیه و آغاجاری به ۵۱.۶ و ۵۱ درجه سانتی گراد رسید.
محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهرهای آبادان ۵۰.۸، هویزه ۵۰.۱، رامشیر ۴۹.۷، اهواز ۴۹.۶، بستان ۴۹.۶، رامهرمز: ۴۹.۶، هندیجان ۴۹.۲، شوش ۴۹.۰ ثبت شد، ادامه داد: میزان دما در شادگان: ۴۸.۷، بهبهان و شوشتر ۴۸.۶، ایستگاه صفی آباد دزفول ۴۸.۰، هفتکل و. ایستگاه کشاورزی اهواز: ۴۷.۸، مسجدسلیمان ۴۷.۷، بندر ماهشهر: ۴۷.۲، لالی: ۴۶.۷ حسینیه اندیمشک ۴۶.۶، گتوند: ۴۶.۳، ایذه: ۴۴.۸ و دزپارت: ۳۷.۷ درجه سانتی گراد رسید.
براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان (از جمله پایانههای مرزی شلمچه و چذابه) و بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت.
همچنان طی امروز افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم خواهد داشت و سپس از فردا تا پایان هفته تا بخشهای مرکزی و غربی هم گسترش مییابد.
طی امروز تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات و تندباد بادهای لحظهای (طی ساعاتی از روز) در مناطق شرقی استان مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۱.۶ و ایذه با ۲۸.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۶ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است. "