هوا در آبادان و خرمشهر از جمله در شلمچه با استقرار توده هوای گرم و شرجی تا پایان هفته دماهای ۵۰ درجه و بالاتر را تجربه می کند.

تداوم افزایش گرما و دمای هوا در آبادان و خرمشهر در گیر و دار شرجی

تداوم افزایش گرما و دمای هوا در آبادان و خرمشهر در گیر و دار شرجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در شهر‌های امیدیه و آغاجاری به ۵۱.۶ و ۵۱ درجه سانتی گراد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های آبادان ۵۰.۸، هویزه ۵۰.۱، رامشیر ۴۹.۷، اهواز ۴۹.۶، بستان ۴۹.۶، رامهرمز: ۴۹.۶، هندیجان ۴۹.۲، شوش ۴۹.۰ ثبت شد، ادامه داد: میزان دما در شادگان: ۴۸.۷، بهبهان و شوشتر ۴۸.۶، ایستگاه صفی آباد دزفول ۴۸.۰، هفتکل و. ایستگاه کشاورزی اهواز: ۴۷.۸، مسجدسلیمان ۴۷.۷، بندر ماهشهر: ۴۷.۲، لالی: ۴۶.۷ حسینیه اندیمشک ۴۶.۶، گتوند: ۴۶.۳، ایذه: ۴۴.۸ و دزپارت: ۳۷.۷ درجه سانتی گراد رسید.

براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان (از جمله پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه) و بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت.

همچنان طی امروز افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم خواهد داشت و سپس از فردا تا پایان هفته تا بخش‌های مرکزی و غربی هم گسترش می‌یابد.

طی امروز تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات و تندباد باد‌های لحظه‌ای (طی ساعاتی از روز) در مناطق شرقی استان مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۱.۶ و ایذه با ۲۸.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۶ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است. "