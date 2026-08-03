۸۰۰ میلیارد ریال از مجموع جریمه قاچاقچیان کالا در تایباد طی سال جاری، وصول شده که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۷۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره تعزیرات حکومتی تایباد گفت:قاچاقچیان کالا در شهرستان تایباد از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۱۶ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۴۱۳ هزار ریال جریمه شدند که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه پارسال افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

حسن شکوری افزود:هزار و ۳۳۱ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ۲۹۰ پرونده تخلفات صنفی از ابتدای امسال تاکنون در تایباد تشکیل شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۶ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به این که گذرگاه رسمی دوغارون نخستین دروازه ورود و خروج اتباع افغان به ایران و افغانستان به شمار می‌رود، ادامه داد: امسال بیشترین تخلفات قاچاق کالا در تایباد به ترتیب وجه نقد با ۷۸۱ پرونده، سوخت با ۱۲۸ پرونده و کالا با اولویت لوازم یدکی ۴۲۲ فقره به ثبت رسیده است.

شکوری تصریح کرد: کشف ۳۲۰ میلیارد ریال وجه نقد، ۲۵ عدد شمش نقره، ۶ کیلو و ۳۰۰ گرم زعفران و ۲۰۲ تن نهاده دامی، از بزرگترین پرونده‌های تشکیل شده قاچاق کالا طی سال جاری در این شهرستان مرزی بوده استد

به گفته وی، شعبه گلوگاه قاچاق کالا و ارز ۱۷ شهریور مرز دوغارون به لحاظ تشکیل پرونده و حجم رسیدگی در این حوزه ،رتبه نخست خراسان رضوی را دارد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی تایباد بیان کرد: ورود هرگونه کالای قاچاق به داخل کشور و انتقال آن به خارج ممنوع است، بدون شک با متهمان این گونه پرونده‌ها برابر قانون به شدت برخورد خواهد شد.