فرماندار شهرستان خاتم از اجرای مجموعه‌ای از مصوبات عمرانی و خدماتی برای رفع مشکلات روستای شهریاری علیا خبر داد و گفت: ساماندهی میدان ورودی روستا، تکمیل آسفالت معابر، روشنایی ورودی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع در حاشیه بازدید میدانی از روستای شهریاری علیا با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله اظهار کرد: به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان از این روستا بازدید شد و پس از بررسی میدانی مسائل و مشکلات، نشست مشترکی با اعضای شورای اسلامی، دهیار و اهالی روستا برگزار شد تا درباره راهکار‌های رفع مشکلات تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی میدان ورودی روستا از مهم‌ترین مطالبات مردم است، افزود: مقرر شد با استفاده از منابع در اختیار دهیاری، عملیات ساماندهی این میدان ظرف دو ماه آینده اجرا شود.

فرماندار خاتم با اشاره به وضعیت آسفالت معابر روستا گفت: در ماه‌های گذشته شش هزار مترمربع از معابر روستا آسفالت شده و حدود پنج هزار مترمربع دیگر باقی مانده است که پس از انجام زیرسازی توسط دهیاری، بنیاد مسکن شهرستان تا پایان سال جاری عملیات آسفالت آن را انجام خواهد داد.

زارع، ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری را از دیگر مصوبات این بازدید برشمرد و افزود: با توجه به درخواست دهیاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی، مقرر شد طرح مربوطه تهیه و زمینه پرداخت تسهیلات از طریق پست‌بانک برای اجرای این طرح فراهم شود.

وی همچنین از اجرای عملیات بهسازی مسیر ورودی روستا خبر داد و گفت: حدود ۸۰۰ متر از مسیر ورودی روستا نیازمند زیرسازی و آسفالت است. بر این اساس، تأمین قیر مورد نیاز از سوی بسیج سازندگی ظرف دو ماه آینده انجام می‌شود و پس از آن، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان عملیات آسفالت این مسیر را آغاز خواهد کرد.

فرماندار شهرستان خاتم درباره تأمین روشنایی ورودی روستا نیز اظهار کرد: اعتبار این طرح به صورت مشارکتی از سوی دهیاری، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شرکت توزیع نیروی برق تأمین می‌شود و امیدواریم با اعتباری حدود سه میلیارد تومان، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

زارع هدف از حضور میدانی مدیران در روستا‌ها را ارتباط مستقیم با مردم و تصمیم‌گیری در محل برای رفع مشکلات عنوان کرد و گفت: سعی داریم با حضور مستمر در روستا‌ها و اجرای مصوبات، روند رسیدگی به مطالبات مردم با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه به موضوع مجتمع دامپروری منطقه اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح از نظر تأمین زمین مشکلی وجود ندارد، اما ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، خیابان‌کشی و آسفالت، به حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

فرماندار خاتم خاطرنشان کرد: پیگیری تأمین اعتبار این پروژه از طریق وزارت جهاد کشاورزی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تأمین منابع مالی، زمینه اجرای این طرح و توسعه فعالیت‌های دامپروری در منطقه فراهم شود.