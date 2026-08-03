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عزاداران و مردم حسینی اردبیل که جامانده پیاده روی اربعین حسینی هستند، همایش پیاده روی از حرم تا حرم را برگزار می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجتالاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل اظهار کرد: جلسه هماهنگی مراسم پیادهروی جاماندگان زائران اربعین شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) را با همراهی ادارات و دستگاههای اجرایی برگزار کردیم تا با همراهی بیشتر، زمینه برگزاری مراسم امسال فراهم آید.
وی گفت: بعد از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد اصلی شهر اردبیل، پیادهروی از ساعت 11 صبح روز اربعین در مسیر امامزاده صالح تا امامزاده صدرالدین اردبیل برگزار خواهد شد تا جاماندگان زیارت اربعین بتوانند از حال و هوای معنوی فراهم شده بهره ببرند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل ادامه داد: همهساله این مراسم در روز اربعین برگزار میشود و امسال نیز امیدواریم با توجه به شرایط حساس کشور، این آیین باشکوه و گسترده، همراه با حضور علاقهمندان به مشرب حسینی برگزار شود.
حجتالاسلام ستوده افزود: ماهیت برگزاری این پیادهروی، همراهی اعضای خانواده به عشق زیارت سیدالشهدا (ع) است که جاماندگان مسیر نینوا سعی میکنند تا در این آیین باشکوه حضور پیدا کرده و اوج عشق و وفاداری و حزن و اندوه خود را در یوم اربعین حسینی نشان دهند.
وی ادامه داد: برگزاری باشکوه همایش جهانی اربعین حسینی، نه تنها لرزه بر اندام دشمن انداخته، بلکه زمینهساز فتح و پیروزی امت اسلامی در این مقطع حساس بوده است.
ستوده خاطرنشان کرد: این همایش جهانی به قدری عظمت، شکوه و بالندگی دارد که استکبار جهانی از قدرت و صلابت آن در هراس و واهمه است و به نوعی برای امت اسلامی، مانوری با عظمت از قدرت و صلابت محسوب میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: در کنار این برنامهها، در ایام اربعین حسینی، آیینهای سوگواری به صورت سنتی و با محوریت مساجد، حسینیهها و امامزادهها برگزار میشود که در تمامی امامزادههای استان نیز برنامههای فرهنگی، معنوی و مذهبی در پاسداشت اربعین حسینی برگزار خواهد شد.