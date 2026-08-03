مردم شیراز در صد و پنجاه و پنجمین شب از تجمعات مردمی خود، با برپایی موکب‌های پذیرایی و تقدیم دل‌نوشته‌هایی به فرمانده نیروی هوافضای سپاه، بار دیگر بر همبستگی ملی، حمایت از ایران و نیرو‌های مسلح و پاسداشت امنیت کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این آیین که با نزدیک شدن به اربعین حسینی برگزار شد، موکب‌های مردمی با توزیع نذورات، فضایی معنوی را ایجاد کرده و مسیر پیاده‌روی اربعین را در بخشی از شهر شیراز تداعی کردند.

بخشی از این برنامه به دل‌نوشته‌های شرکت‌کنندگان برای سردار مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، اختصاص داشت. در این دل‌نوشته‌ها، مردم ضمن ابراز قدردانی از نقش فرماندهان مدافع امنیت کشور، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.