در راستای اجرای دقیق قانون توزیع عادلانه آب و با هدف صیانت از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مدیریت منابع آب شهرستان سمیرم برق پمپاژ آب غیرمجاز در این شهرستان را جمع‌آوری و قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام آب منطقه‌ای اصفهان، با هماهنگی و پشتیبانی نیرو‌های اداره برق شهرستان سمیرم، نسبت به قطع کامل انشعاب برقِ پمپاژ غیرمجاز در منطقه «مزرعه ده‌نسا» بخش وردشت از توابع شهرستان سمیرم در استان اصفهان، اقدام شد.

از شهروندان در خواست شد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع آب، مراتب را از طریق سامانه تلفنی شبانه روزی ۳۸۴۸ به صورت محرمانه گزارش دهند.