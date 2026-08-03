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جلسه شورای اداری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و رسیدگی به مسائل و نیازهای شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری شهرستان تکاب به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورای اداری، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان مرتبط با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و رسیدگی به مسائل و نیازهای شهرستان برگزار شد.
در این جلسه، روند پیشرفت طرحهای عمرانی شهرستان در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام، جذب حداکثری اعتبارات و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف توسعهای شهرستان تأکید شد.
همچنین وضعیت تنظیم بازار، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و تأمین و توزیع سوخت مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارتهای میدانی، مدیریت مناسب عرضه کالاها و خدمات و تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز شهروندان و بخشهای تولیدی تأکید شد.
در ادامه جلسه، مسائل و چالشهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان، وضعیت ارائه خدمات درمانی، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی و راهکارهای ارتقای سطح خدمات سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات موجود اتخاذ شد.
بررسی وضعیت تأمین آرد، کیفیت و توزیع نان، روند خرید تضمینی گندم از کشاورزان و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان از دیگر محورهای مهم این نشست بود و بر مدیریت مناسب فرآیند توزیع آرد، ارتقای کیفیت نان و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید شد.
در بخش دیگری از جلسه، آخرین وضعیت اجرای پروژههای گازرسانی روستایی و برنامههای توسعه شبکه گاز در مناطق باقیمانده شهرستان بررسی شد و مسئولان بر تداوم اجرای پروژهها و بهرهمندی هرچه بیشتر روستاها از نعمت گاز طبیعی تأکید کردند.
همچنین خدمات عمرانی حوزه شهرداری، اجرای پروژههای بهسازی معابر، ساماندهی مبلمان شهری، ارتقای خدمات شهری و برنامههای توسعه زیرساختهای شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و افزایش کیفیت خدماترسانی به شهروندان تأکید شد.
در پایان، فرماندار تکاب با تأکید بر همافزایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی، خدمترسانی مطلوب به مردم را مهمترین اولویت مدیران شهرستان دانست و خواستار پیگیری مستمر مصوبات، رفع موانع اجرایی پروژهها و تلاش مضاعف برای تحقق برنامههای توسعهای، عمران شهری و روستایی و ارتقای رفاه عمومی شد.