به گزارش خبرگزاری صدوسیما مرکز یزد، سرهنگ حورمهر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از احتکار مقادیری روغن صنعتی توسط فردی در خانه اش مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی از منزل مسکونی در شهر یزد بازدید و ۲ هزار قوطی روغن موتور و روغن گیربکس احتکار شده را کشف که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۶۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد گفت: ماموران پلیس محموله کشف شده را تحویل مراجع قانونی دادند و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.