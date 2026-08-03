

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،باحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همزمان با ایام اربعین حسینی و در راستای اجرای برنامه‌های کاروان فرهنگ ، هنر و رسانه و ترویج کتاب‌خوانی، آیین رونمایی از سه عنوان کتاب نویسنده و پژوهشگر سرپل‌ذهابی، تیمور دارابی زاوله، با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در موکب فرهنگی شهدای سرپل‌ذهاب برگزار شد.

در این مراسم فرهنگی از سه اثر جدید این نویسنده با عناوین «آوینه‌ی درون»، «ریوار خیال» و «سایه‌وان بی‌منت» رونمایی شد.

مظفر تیموری در این آیین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فرصت معنوی اربعین برای ترویج فرهنگ و اندیشه، اظهار داشت: اربعین حسینی علاوه بر جلوه‌های معنوی، بستری ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری استان است و رونمایی از آثار نویسندگان بومی در این ایام می‌تواند به تقویت فرهنگ مطالعه و معرفی مفاخر فرهنگی منطقه کمک کند.

وی همچنین از تلاش‌های تیمور دارابی زاوله در عرصه نویسندگی تقدیر کرد و انتشار کتاب‌های «آوینه‌ی درون»، «ریوار خیال» و «سایه‌وان بی‌منت» را گامی ارزشمند در مسیر اعتلای فرهنگ و ادبیات بومی دانست.

این مراسم با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و زائران اربعین در موکب فرهنگی شهدای سرپل‌ذهاب برگزار شد و حاضران ضمن آشنایی با محتوای آثار، از نزدیک با نویسنده این کتاب‌ها دیدار و گفت‌وگو کردند.