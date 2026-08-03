به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ،مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز از برگزاری ۸ جلسه کمیته کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی استان برای بررسی پرونده‌های صدور، تمدید، انتقال و استعفا با حضور تمام اعضا در چهار ماهه اول امسال خبر داد.

جوادی گفت: کارگروه مذکور متشکل از نمایندگان اداره کل استاندارد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وانجمن صنفی هستند که در چهار ماهه اول امسال با ۵۰ پرونده صدور، ۸۲ پرونده تمدید، ۱۲ پرونده صدور مجدد، ۳۱ پرونده انتقال، ۱۱ پرونده افزایش دامنه فعالیت و در نهایت ۷۹ پرونده استعفا موافقت شده است.

مدیرکل استاندارد البرز تصریح کرد، فعالیت کارگروه مذکور حتی در دوران تجاوز رژیم صهیونیستی آمریکایی متوقف نشد و به طور مستقیم موجب اشتغال ۱۵۵ مدیرکنترل کیفیت در واحد‌های تولیدی استان شده است.

مسعود جوادی در انتها از برگزاری دو هزار و ۵۲۲ نفر- ساعت آموزش جهت مدیران کنترل کیفیت و دو هزار و ۳۵۸ نفر- ساعت آموزش برون سازمانی در چهارماهه اول سال جاری خبر داد.