مستند «زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس و کارگردانی حسن جعفری، از چهارشنبه ۱۴ مرداد به صورت برخط به نمایش درمی آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش برخط مستند «زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس و کارگردانی حسن جعفری، از چهارشنبه ۱۴ مرداد آغاز می‌شود.

این مستند روایتی از زندگی مردی سالخورده است که با وجود گذر سال‌ها، سختی‌های زندگی و خالی شدن روستای محل سکونتش، همچنان خانه و زادگاهش را ترک نکرده و در میان سکوت و سرمای روستا به زندگی ادامه می‌دهد. این مستند با نگاهی انسانی، به مفاهیمی، چون دلبستگی به سرزمین، تنهایی، گذر زمان و پایداری انسان در برابر تغییرات اجتماعی می‌پردازد.

«زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس و کارگردانی حسن جعفری با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده و تلاش دارد تصویری صمیمی و واقع‌گرایانه از زندگی در روستا‌های کم‌جمعیت و تجربه زیستن در انزوای ناخواسته ارائه دهد.

این مستند ۴۵ دقیقه‌ای، محصول سال ۱۴۰۳، از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۴ مرداد در بخش اکران حقیقت پلتفرم هاشور در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این بخش، به صورت آنلاین به تماشای آن بنشینند.