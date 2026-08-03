به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: با هدف ارتقای عدالت آموزشی و احراز دقیق صلاحیت‌های علمی و سنجش کیفی آموخته‌های سوادآموزان، آزمون‌های پایانی دوره‌های سوادآموزی به‌صورت حضوری و متمرکز با پیش‌بینی و تجهیز ۳۶ پایگاه سوادآموزی وتشکیل بیش از ۱۰۰ حوزه امتحانی تا پایان مردادماه برگزار می‌شود.

اکبر بیات افزود: این گسترش شبکه حوزه‌های امتحانی با هدف تسهیل دسترسی سوادآموزان، رفع محدودیت‌های جغرافیایی، رعایت عدالت آموزشی و همچنین تضمین شرایط بهینه برای حضور حداکثری فراگیران در جلسات آزمون اجرا شده است.

بیات در تبیین اهمیت این فرایند ارزیابی تصریح کرد: سواد پایه، سنگ‌بنای توسعه فردی و مشارکت‌های اجتماعی بوده و برگزاری این آزمون‌ها در حوزه‌های نزدیک به محل سکونت سوادآموزان، علاوه بر فراهم‌سازی بستر مناسب برای سنجش عینی عملکرد آموزشی، نقش مؤثری در تحلیل اثربخشی روش‌های تدریس و ارتقای کیفیت یادگیری فراگیران ایفا می‌کند.

وی ادامه داد:این آزمونهاعلاوه برکارکرد سنجشی، ابزاری راهبردی برای بازخوردگیری از فرایند آموزش و تقویت انگیزه و خودباوری در سوادآموزان است و موفقیت در این مرحله، گامی بنیادین در مسیر تعالی فردی شمرده شده و با تسهیل دسترسی به فرصت‌های شغلی و اجتماعی، شرایط استمرار مسیر یادگیری مادام‌العمر برای دانش‌آموختگان فراهم می‌شود.